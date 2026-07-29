FIELDS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FIELDS hat sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 76,14 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 89,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 43,72 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 21,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at