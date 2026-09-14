KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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14.09.2026 11:44:00
Fields-Medaillisten kritisieren KI-Fokus auf mathematische Benchmarks
Renommierte Mathematiker warnen vor KI-Entwicklungen: Das reine Lösen von Problemen als Benchmark schade dem eigentlichen Erkenntnisgewinn.
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