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09.11.2026 06:31:29
FIELDS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
FIELDS hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 55,82 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FIELDS ein EPS von 63,91 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat FIELDS 45,91 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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