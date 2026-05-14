FIELDS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FIELDS lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 6,27 JPY gegenüber 75,94 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 54,40 Prozent zurück. Hier wurden 19,53 Milliarden JPY gegenüber 42,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 209,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 178,78 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 174,14 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte FIELDS 140,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at