FIELDS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FIELDS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FIELDS ein EPS von 0,430 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 288,3 Millionen USD – ein Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FIELDS 274,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at