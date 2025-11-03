FIELDS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FIELDS präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 63,91 JPY. Im letzten Jahr hatte FIELDS einen Gewinn von 18,18 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 106,28 Prozent auf 40,40 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at