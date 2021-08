Fielmann-Aktie gesucht: Fielmann erwartet deutlichen Gewinnanstieg - Wird optimistischer

So soll das Vorsteuerergebnis von 175,5 Millionen auf mehr als 200 Millionen Euro steigen, wie das Unternehmen bei der Vorlage detaillierter Zahlen zum ersten Halbjahr am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Damit zeigte sich das Unternehmen etwas optimistischer als im Juli als Fielmann erstmals eine Prognose für 2021 ausgegeben hatte und ankündigte, etwa 200 Millionen Euro erreichen zu wollen. Beim Außenumsatz wird weiterhin von mehr als 1,9 Milliarden Euro ausgegangen. Die Aktien stiegen am Morgen im vorbörslichen Handel.

Bei den Zahlen zum ersten Halbjahr gab es im Vergleich zu den im Juli mitgeteilten vorläufigen Werten kaum Änderungen. Der Außenumsatz nahm im Vergleich zum corona-belasteten Vorjahreszeitraum um 29 Prozent auf knapp 920 Millionen Euro zu, der Gewinn vor Steuern stieg um 156 Prozent auf 96 Millionen Euro. Dabei profitierte Fielmann von der Erholung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie Zukäufen.

Mehr Optimismus beim Gewinn treibt Fielmann-Aktie an

Ein etwas optimistischerer Gewinnausblick von Fielmann ist am Donnerstag an der Börse gut angekommen. Auf XETRA rückt der Kurs der Optikkette zeitweise um 3,25 Prozent auf 65,20 Euro vor.

Das Unternehmen erwartet im laufenden Jahr ein Vorsteuerergebnis von mehr als 200 Millionen Euro. Im Juli hatte Fielmann erstmals eine Prognose für 2021 ausgegeben und ankündigt, etwa 200 Millionen Euro erreichen zu wollen. "Die Gewinnprognose von mehr als 200 Millionen Euro ist aber immer noch vorsichtig", sagte ein Händler.

HAMBURG / FRANKFURT (dpa-AFX)