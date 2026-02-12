Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Zahlenvorlage
|
12.02.2026 16:27:00
Fielmann-Aktie im Plus: Höchster Überschuss der Unternehmensgeschichte treibt Kurs an
Baader-Analyst Volker Bosse zufolge ist Fielmann für weiteres Wachstum gut positioniert.
Der Umsatz wuchs zum Vorjahr um 7,4 Prozent auf vorläufig 2,4 Milliarden Euro - und damit schwächer als in den zwei Vorjahren, wie es hieß. Im Inland fiel das Umsatzplus des international tätigen Unternehmens mit 4 Prozent unterdurchschnittlich aus. Fielmann beklagt eine schwache Konsumstimmung.
In den USA, wo Fielmann in vergangenen Jahren mit SVS Vision und Shopko Optical Zukäufe getätigt hat, steigerte das MDAX-Unternehmen den Umsatz dagegen deutlich - um 46 Prozent. In der Mitteilung ist die Entwicklung nicht näher begründet.
Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen des Konzerns, der mehr als 24.000 Mitarbeiter beschäftigt, lag vorläufig bei 581 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus um 18,2 Prozent.
Den Ausblick auf 2026 und den Geschäftsbericht wird das Unternehmen am 30. April veröffentlichen.
HAMBURG (dpa-AFX)
