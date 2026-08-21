Fielmann Aktie

Fielmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ausblick gekappt 21.08.2026 06:24:00

Fielmann-Aktie in Rot: Prognose nach enttäuschender Nachfrageentwicklung gesenkt

Fielmann-Aktie in Rot: Prognose nach enttäuschender Nachfrageentwicklung gesenkt

Der Optikerkonzern Fielmann senkt seine Prognose für das laufende Jahr.

Verantwortlich ist die anhaltend maue Konsumstimmung in seinem wichtigsten Markt Deutschland, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. So soll der Umsatz 2026 nun noch um zwei bis fünf Prozent auf 2,5 bis 2,55 Milliarden Euro steigen. Zuvor hatte Fielmann 2,55 bis 2,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwartet der Konzern nun noch bei 560 bis 580 Millionen, nach zuvor 590 bis 610 Millionen Euro. Bereits Anfang Juli war Fielmann mit den vorläufigen Halbjahreszahlen vorsichtiger geworden und hatte bei beiden Kennziffern das untere Ende der Spannen in Aussicht gestellt.

Für die bereinigte Marge für das Ergebnis vor Steuern erwartet der Vorstand nun rund 12 Prozent, nach bislang 12 bis 13 Prozent. Das bereinigte Vorsteuerergebnis dürfte sich entsprechend der angepassten Margenprognose entwickeln. Nach wie vor erwartet Fielmann für das zweite Halbjahr eine Beschleunigung des Umsatzwachstums. Treiber hierfür seien die verstärkte Expansion, zusätzliche Personalkapazitäten und Produktivitätssteigerungen.

Anleger teilten den Optimismus offenbar zunächst nicht. Die Fielmann-Aktie rutscht im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise gegenüber ihrem XETRA-Schluss um 4,55 Prozent auf 39,90 Euro ab.

/nas/he

HAMBURG (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BofA schraubt Kursziel für Moderna-Aktie extrem hoch
Bitcoin, Ethereum und Co. im Aufwind nach Trump-Treffen
Walmart-Aktie schwach: Prognose angehoben - US-Geschäft enttäuscht

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com,Fielmann AG,360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fielmann AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Fielmann AG

mehr Analysen
10.07.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
09.07.26 Fielmann Add Baader Bank
29.06.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fielmann AG 39,20 -5,77% Fielmann AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:36 Bridgewater baut NVIDIA-Position ab: Die zehn größten Aktien im Depot
20.08.26 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
20.08.26 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen