Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Ausblick gekappt
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21.08.2026 06:24:00
Fielmann-Aktie in Rot: Prognose nach enttäuschender Nachfrageentwicklung gesenkt
Verantwortlich ist die anhaltend maue Konsumstimmung in seinem wichtigsten Markt Deutschland, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. So soll der Umsatz 2026 nun noch um zwei bis fünf Prozent auf 2,5 bis 2,55 Milliarden Euro steigen. Zuvor hatte Fielmann 2,55 bis 2,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwartet der Konzern nun noch bei 560 bis 580 Millionen, nach zuvor 590 bis 610 Millionen Euro. Bereits Anfang Juli war Fielmann mit den vorläufigen Halbjahreszahlen vorsichtiger geworden und hatte bei beiden Kennziffern das untere Ende der Spannen in Aussicht gestellt.
Für die bereinigte Marge für das Ergebnis vor Steuern erwartet der Vorstand nun rund 12 Prozent, nach bislang 12 bis 13 Prozent. Das bereinigte Vorsteuerergebnis dürfte sich entsprechend der angepassten Margenprognose entwickeln. Nach wie vor erwartet Fielmann für das zweite Halbjahr eine Beschleunigung des Umsatzwachstums. Treiber hierfür seien die verstärkte Expansion, zusätzliche Personalkapazitäten und Produktivitätssteigerungen.
Anleger teilten den Optimismus offenbar zunächst nicht. Die Fielmann-Aktie rutscht im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise gegenüber ihrem XETRA-Schluss um 4,55 Prozent auf 39,90 Euro ab.
/nas/he
HAMBURG (dpa-AFX)
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