Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Zahlen im Blick
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30.04.2026 14:51:00
Fielmann-Aktie in Rot: Solides Umsatzwachstum, Gewinnentwicklung stabil
Der Umsatz soll 2026 um fünf bis sieben Prozent auf 2,55 Milliarden bis 2,6 Milliarden Euro wachsen. Dabei setzt Fielmann auf eine beschleunigte Expansion und die Einführung von KI-gestützter Refraktions-Technologie in Europa zur Bestimmung von Fehlsichtigkeit, hinzu komme eine deutlich erweiterte Verfügbarkeit von Sehtests in den USA.
Im ersten Quartal legte der Umsatz um 1,3 Prozent auf 613 Millionen Euro zu. Das bereinigte Ebitda verharrte mit 149 Millionen Euro fast auf dem Vorjahresniveau. Dabei machten Fielmann extreme Wetterereignisse sowohl in Europa als auch im Norden der USA zu schaffen, die zeitweise sogar Schließungen von Niederlassungen erforderlich machten.
So reagieren Anleger und Analysten
Ein enttäuschender Ergebnisausblick hat die Aktien von Fielmann am Donnerstag belastet. Im frühen Handel sackten sie im Kleinwerte-Index SDAX zeitweise um fast fünf Prozent auf ein Tief seit Mitte Februar ab. Zuletzt notierten die Papiere der Optikerkette noch 1,27 Prozent im Minus bei 42,85 Euro.
Seit ihrem vor rund zwei Wochen erreichten Hoch seit Ende Oktober 2025 bei 47,95 Euro haben sie bereits wieder mehr als zwölf Prozent eingebüßt. Damals waren die Fielmann-Aktien von der 200-Tage-Chartlinie als Indikator für den langfristigen Trend abgeprallt. Mittlerweile sind sie unter sämtliche relevanten Trendlinien abgerutscht.
Baader-Analyst Volker Bosse sprach von einem enttäuschenden Ausblick unterhalb des Marktkonsenses. Zudem hätten die Zahlen zum ersten Quartal nur seine niedrigen Erwartungen erfüllt.
/nas/stk
HAMBURG (dpa-AFX)
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