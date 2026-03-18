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Fielmann Aktie

Fielmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206

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Analysteneinschätzung 18.03.2026 16:11:00

Fielmann-Aktie schnellt hoch: Niedrige Bewertung und US-Wachstum überzeugen Analysten

Fielmann-Aktie schnellt hoch: Niedrige Bewertung und US-Wachstum überzeugen Analysten

Die Papiere der Optikerkette erhalten eine Kaufempfehlung.

Die Kaufempfehlung der Bank of America hat den Aktien von Fielmann am Mittwochmorgen kräftig Auftrieb gegeben. Die Papiere der Optikerkette kletterten zeitweise um mehr als 6 Prozent und liefen sich erst im Bereich einer kleinen Charthürde bei 45 Euro fest. Aktuell notiert die Aktie via XETRA noch 4,46 Prozent im Plus bei 44,50 Euro. Ihren Rückschlag im Zuge der Marktschwäche nach dem Kriegsbeginn im Iran haben sie damit auf zwei Prozent eingedämmt.

"Die Risiken sind gesunken", schrieb BofA-Experte Thierry Cota in einer am Morgen veröffentlichten Kaufempfehlung. Das hohe Umsatzziel von vier Milliarden Euro für 2030 sei noch nicht in den Markterwartungen angekommen. Zudem beschleunige sich das Wachstum in den USA gerade.

Cota wies zudem im Vergleich mit anderen Konsumgüterkonzernen auf die geringe Abhängigkeit vom Ölpreis hin. Die angespannte geopolitische Lage treffe Fielmann so weitaus weniger als viele andere im Sektor. Brillengestelle kosteten das Unternehmen nur wenige Euro und auch die Umsatzkosten durch Fracht lägen im sehr niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Die Bewertung der Aktie sei historisch niedrig - sowohl absolut gesehen als auch im Branchenvergleich.

/ag/edh/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com,Fielmann AG,360b / Shutterstock.com,Elpisterra / Shutterstock.com

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