Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Analysteneinschätzung
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18.03.2026 16:11:00
Fielmann-Aktie schnellt hoch: Niedrige Bewertung und US-Wachstum überzeugen Analysten
"Die Risiken sind gesunken", schrieb BofA-Experte Thierry Cota in einer am Morgen veröffentlichten Kaufempfehlung. Das hohe Umsatzziel von vier Milliarden Euro für 2030 sei noch nicht in den Markterwartungen angekommen. Zudem beschleunige sich das Wachstum in den USA gerade.
Cota wies zudem im Vergleich mit anderen Konsumgüterkonzernen auf die geringe Abhängigkeit vom Ölpreis hin. Die angespannte geopolitische Lage treffe Fielmann so weitaus weniger als viele andere im Sektor. Brillengestelle kosteten das Unternehmen nur wenige Euro und auch die Umsatzkosten durch Fracht lägen im sehr niedrigen einstelligen Prozentbereich.
Die Bewertung der Aktie sei historisch niedrig - sowohl absolut gesehen als auch im Branchenvergleich.
/ag/edh/nas
FRANKFURT (dpa-AFX)
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