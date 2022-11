Fielmann-Aktie verliert: Fielmann senkt Umsatz- und Ergebnisprognose

Die hohe Inflation und die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine belasteten das Konsumverhalten europaweit zunehmend, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Auch die Corona-Pandemie beeinflusse das Geschäft weiterhin. Das Ergebnis vor Steuern erwartet Fielmann daher nun bei mehr als 160 Millionen Euro, nach zuvor avisierten mehr als 190 Millionen Euro. Analysten hatte hier bislang 192,4 Millionen Euro auf dem Zettel.

Der Konzernumsatz soll bei etwa 1,75 Milliarden Euro liegen. Hier hatte der Optikerkonzern bislang mit etwa 1,8 Milliarden Euro nur wenig mehr in Aussicht gestellt.

Vorläufige Zahlen zum dritten Quartal zufolge stieg der Konzernumsatz leicht von rund 461 Millionen auf rund 463 Millionen Euro. Dabei sei insbesondere in Deutschland das Marktumfeld angespannt gewesen, hieß es. Das Ergebnis vor Steuern sank von 85,4 Millionen auf rund 52 Millionen Euro. Fielmann begründete den Ergebnisrückgang unter anderem mit höheren Gehältern für die Mitarbeiter.

Den Zwischenbericht soll am 10. November veröffentlicht werden.

Fielmann grenzen Verluste nach Gewinnwarnung deutlich ein

Die Anleger von Fielmann haben am Mittwoch nur kurz geschockt auf eine verhaltene Ergebnisprognose und die Eckdaten für das dritte Quartal reagiert. Nachdem die Aktien der Hamburger Optikerkette in einer ersten Reaktion um fast elf Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober abgerutscht waren, erholten sie sich recht schnell wieder.

Am Nachmittag notierten die Anteile im XETRA-Handel zeitweise noch knapp zwei Prozent im Minus bei 32,12 Euro. Damit zählten sie gleichwohl zu den schwächsten Werten im SDAX. Der Nebenwerteindex gab lediglich leicht nach.

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank hielt an seiner positiven Einschätzung der Fielmann-Aktien fest. Die Optikerkette habe zwar im dritten Jahresviertel schwach abgeschnitten. Dies werde aber - höchstwahrscheinlich - typisch für den gesamten Einzelhandelssektor im zweiten Halbjahr sein: Sinkende Umsätze träfen wohl auf steigende Kosten bei Material, Energie, Fracht und Personal. Derweil könnte sich im Markt für Augenoptik die Konsolidierung beschleunigen, was Fielmann die Möglichkeit zu Fusionen und Übernahmen gebe.

Aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild am Mittwoch gleichwohl weiter eingetrübt. Die Aktien waren zeitweise unter die 21-Tage-Durchschnittslinie gerutscht, welche die kurzfristige Entwicklung beschreibt. Aus mittel- und langfristiger Sicht weisen die Trends bereits seit längerem nach unten.

HAMBURG / FRANKFURT (dpa-AFX)