Fielmann Aktie

Fielmann ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Umsatz gestiegen 05.11.2026 11:34:00

Fielmann-Aktie: Wachstum im Optikgeschäft, angepasste Prognose bleibt bestehen

Fielmann-Aktie: Wachstum im Optikgeschäft, angepasste Prognose bleibt bestehen

Der Optikerkonzern Fielmann hat in den ersten neun Monaten bei Erlös und Ergebnissen zugelegt.

Nach einem durch schlechte Wetterbedingungen, Streiks und geopolitische Spannungen belasteten Jahresauftakt habe sich die Wachstumsdynamik mit jedem Quartal verbessert, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Die im Sommer gesenkten Jahresziele bestätigte das Unternehmen. Die Aktie legte im frühen Handel um gut fünf Prozent zu.

Der Umsatz kletterte in den drei Quartalen bis Ende September im Jahresvergleich um 2,9 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungseffekte habe das Plus 3,2 Prozent betragen, hieß es. Während die internationalen Märkte ihren Wachstumskurs fortsetzten, habe der wichtigste Markt Deutschland im dritten Quartal wieder an Dynamik gewonnen.

Operativ konnte das Unternehmen nicht so stark zulegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich um 1,5 Prozent auf 443 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging um 0,3 Prozentpunkte auf 23,4 Prozent zurück. Das hing vor allem mit dem Geschäft in den USA zusammen, das bei weitem noch nicht so profitabel ist wie die europäischen Märkte.

So habe im US-Geschäft eine Verlagerung hin zu preisgünstigeren Angeboten zu einem niedrigeren Auftragswert geführt, hieß es. Zusammen mit den damit verbundenen Investitionen belaste dies temporär die Profitabilität. Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre anfallender Gewinn von 169 Millionen Euro, nach 160 Millionen im Vorjahr.

Für 2026 peilt Fielmann für den Konzernumsatz ein Plus von zwei bis fünf Prozent auf 2,5 bis 2,55 Milliarden Euro an. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) erwartet der Konzern bei 560 bis 580 Millionen Euro, bei einer Marge von 22 bis 23 Prozent.

Fielmann baut derzeit das Filialnetz vorwiegend in Luxemburg, Polen, Spanien und den USA aus. Ende September betrieb das Unternehmen eigenen Angaben zufolge weltweit 1.318 Niederlassungen. Mit rund 14 geplanten Neueröffnungen im vierten Quartal sei die Fielmann-Gruppe auf dem besten Weg, ihr Ziel von etwa 70 neuen Niederlassungen im Jahr 2026 zu erreichen, hieß es weiter.

Via XETRA klettert die Fielmann-Aktie zeitweise um 0,85 Prozent auf 41,75 Euro.

/mne/stk

HAMBURG (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SUSS MicroTec-Aktie im Fokus: Rekordauftragseingang, aber Umsatz bricht ein
Höhere Dividende geplant: Deutsche Telekom schraubt Jahresziele leicht nach oben – Aktie im Fokus
Nordex zieht im 3. Quartal kräftig an - Aktie im Fokus

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Elpisterra / Shutterstock.com,Fielmann AG

Nachrichten zu Fielmann AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Fielmann AG

mehr Analysen
06.11.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fielmann Add Baader Bank
13.10.26 Fielmann Add Baader Bank
05.10.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
22.09.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fielmann AG 43,15 3,73% Fielmann AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen