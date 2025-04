Fielmann-Aktie: Zuversicht für weiteres Wachstum

Der Optikerkonzern Fielmann ist mit weiteren Zuwächsen in das neue Jahr gestartet.

So kletterte der Umsatz im ersten Quartal um 13 Prozent, wie das Unternehmen bei der Vorlage seine endgültigen Jahreszahlen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte vorläufigen Berechnungen zufolge um 28 Prozent auf 146 Millionen Euro, die entsprechende Marge erreichte 24,2 Prozent. Für das laufende Jahr geht das Unternehmen daher von einem fortgesetzten Wachstum aus.

Der Umsatz soll knapp 2,5 Milliarden Euro erreichen. Die bereinigte Ebitda-Marge sieht Fielmann bei 24 Prozent. Die Zahlen für 2024 bestätigte der Konzern: So stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von der Integration seiner US-Übernahmen. Die bereinigte Ebitda-Marge erreichte 21,7 Prozent. Unter dem Strich verdiente Fielmann mit 154 Millionen Euro gut ein Fünftel mehr.

HAMBURG (dpa-AFX)