Fielmann kündigt nach Zukauf Aktualisierung der Prognose an

Hamburg (Reuters) - Die Optikerkette Fielmann will nach den jüngsten Übernahmen ihren Geschäftsausblick auf einen neuen Stand bringen.

"Sobald das Datum des Closings der US-Akquisition feststeht, werden wir unsere Prognose für das Gesamtjahr aktualisieren", kündigte das börsennotierte Familienunternehmen am Donnerstag an. Die Genehmigung durch die Behörden werde in kommenden Wochen erwartet. Der übernommene US-Augenoptiker SVS Vision werde unmittelbar nach Inkrafttreten der Verträge zum Umsatz der Fielmann-Gruppe beitragen, der Anteil am Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) wegen der Akquisitionskosten in Höhe von mehreren Millionen Euro noch gering sein. Vom kommenden Jahr an der SVS im Jahresverlauf dann deutlich mehr zum Ergebnis beitragen.

Fielmann hatte vor wenigen Wochen ein deutliches Umsatzplus bekanntgeben. Mit einem Zuwachs von 13,6 Prozent auf 971 Millionen fielen die Erlöse laut den endgültigen Zahlen in der ersten Jahreshälfte einen Tick höher aus als die im Juli genannten 966 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis sprang dank des Sparkurses um mehr als ein Fünftel auf 208 Millionen Euro. Damit sieht sich das Hamburger Unternehmen auf Kurs, sein Wachstumsziel von sieben bis zehn Prozent für das Gesamtjahr zu erreichen. Das Ebitda soll in einer breiten Spanne zwischen neun und 21 Prozent zulegen.

