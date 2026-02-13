FIEM Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FIEM Industries hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,08 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FIEM Industries ein EPS von 17,86 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat FIEM Industries mit einem Umsatz von insgesamt 6,90 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16,35 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at