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13.08.2026 06:31:29
FIEM Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
FIEM Industries hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,65 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 21,85 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 7,75 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,59 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 26,50 INR sowie einen Umsatz von 7,92 Milliarden INR belaufen.
Redaktion finanzen.at
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