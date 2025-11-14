FIEM Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FIEM Industries lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

FIEM Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,19 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 19,06 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,15 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 6,12 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at