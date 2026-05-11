Fiera Capital A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fiera Capital A ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fiera Capital A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 CAD, nach 0,200 CAD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 161,0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fiera Capital A 168,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at