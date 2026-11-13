Fiera Capital A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fiera Capital A hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 148,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 173,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at