WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
30.07.2026 03:23:19
FIFA boss Infantino takes aim at World Cup critics
In a strongly worded open statement, FIFA President Gianni Infantino has hit out at those he says were too "consumed by hate and criticism" to enjoy the tournament. Infantino brushed off a number of corruption concerns.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!