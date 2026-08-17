WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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17.08.2026 12:07:21
FIFA boss Infantino takes aim at World Cup critics
In a strongly worded open statement, FIFA President Gianni Infantino has hit out at those he says were too "consumed by hate and criticism" to enjoy the tournament. Infantino brushed off a number of corruption concerns.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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