WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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01.08.2026 02:31:19
FIFA chief Infantino abandons World Cup sell-off plans after backlash
Europe's governing body, UEFA, had threatened to boycott FIFA tournaments, including the World Cup, unless Gianni Infantino withdrew his plans to sell stakes in FIFA competitions to private equity investors.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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