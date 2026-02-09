WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
09.02.2026 18:55:26
FIFA ex-President Blatter backs call to boycott World Cup
With the US due to co-host the football World Cup this summer, former FIFA President Sepp Blatter said a former colleague was "right" to advise supporters to "stay home" and watch on TV amid an immigration crackdown.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WORLD CO. LTD. Registered Shs
Analysen zu WORLD CO. LTD. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WORLD CO. LTD. Registered Shs
|3 145,00
|-0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.