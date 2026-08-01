FORM Holdings Aktie

FORM Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ0M / ISIN: US34634E1029

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01.08.2026 02:27:20

FIFA plans to form new commercial subsidiary and sell stake

FIFA has announced plans to form a commercial subsidiary and to sell a non-controlling interest to private investors. It needs approval from member associations, but is claiming that it will benefit them financially.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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