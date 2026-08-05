FORM Holdings Aktie
WKN DE: A2AJ0M / ISIN: US34634E1029
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05.08.2026 02:07:21
FIFA plans to form new commercial subsidiary and sell stake
FIFA has announced plans to form a commercial subsidiary and to sell a non-controlling interest to private investors. It needs approval from member associations, but is claiming that it will benefit them financially.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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