WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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29.07.2026 06:00:23
Fifa puts the World Cup up for sale
Football’s global governing body looks to sell a 20% stake in a new commercial entityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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