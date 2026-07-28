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28.07.2026 17:28:38

FIFA will WM-Anteile für Milliarden an Investoren verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die FIFA will einen Teil der kommerziellen Rechte an ihren Fußball-Turnieren an Investoren verkaufen und damit mehr als vier Milliarden Dollar erlösen. Auch künftige WM-Turniere sollen dann einer FIFA-Mitteilung zufolge unter dem Dach eines neuen Unternehmens organisiert werden, dessen Mehrheits-Eigentümer der Weltverband wäre./hc/DP/jha

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