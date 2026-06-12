WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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12.06.2026 23:44:00
FIFA World Cup prize money: What each USMNT player stands to earn
Thanks to a landmark 2022 agreement, U.S. women’s soccer players will get part of the World Cup prize pool, too. Here’s how it works.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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