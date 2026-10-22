Fife Capital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fife Capital veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,020 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Fife Capital ebenfalls 0,020 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at