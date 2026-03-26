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26.03.2026 06:31:28
Fifth Dist Bancorp informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fifth Dist Bancorp hat am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Fifth Dist Bancorp 5,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,800 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Fifth Dist Bancorp ein Gewinn pro Aktie von -0,210 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Fifth Dist Bancorp 26,49 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 19,15 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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