Fifth Dist Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fifth Dist Bancorp hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at