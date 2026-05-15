Fifth Dist Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fifth Dist Bancorp hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,08 USD gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 5,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at