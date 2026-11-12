Fifth Dist Bancorp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fifth Dist Bancorp ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fifth Dist Bancorp die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at