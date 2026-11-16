Fifth Era Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fifth Era Acquisition A stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,07 USD. Im letzten Jahr hatte Fifth Era Acquisition A einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at