Fifth Era Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fifth Era Acquisition A hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at