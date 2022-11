Fifth Street Finance legte Quartalsergebnis vor

Fifth Street Finance stellte am 15.11.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,180 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 70,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 63,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurden 0,710 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fifth Street Finance 0,640 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 262,52 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 209,39 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,723 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 250,16 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at