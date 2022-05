Fifth Street Finance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fifth Street Finance gab am 05.05.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,220 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fifth Street Finance 64,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at