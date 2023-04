Fifth Third Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fifth Third Bancorp hat am 20.04.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,780 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fifth Third Bancorp 0,680 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 2,22 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,88 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,793 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2,23 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at