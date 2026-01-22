22.01.2026 06:31:28

Fifth Third Bancorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fifth Third Bancorp hat am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fifth Third Bancorp 3,28 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,53 USD. Im letzten Jahr hatte Fifth Third Bancorp einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,94 Milliarden USD – eine Minderung um 2,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,25 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

