Fifth Third Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fifth Third Bancorp hat am 19.10.2023 das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,910 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz wurde auf 2,16 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,17 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,824 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,15 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at