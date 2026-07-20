Fifth Third Bancorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fifth Third Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,43 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at