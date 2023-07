Fifth Third Bancorp legte Quartalsergebnis vor

Fifth Third Bancorp hat am 20.07.2023 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,820 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,760 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,19 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,829 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2,19 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at