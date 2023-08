Fifth Wall Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fifth Wall Acquisition A hat sich am 08.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals geäußert.

Fifth Wall Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,050 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fifth Wall Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 53,4 Millionen USD im Vergleich zu 42,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

