Fifth Wall Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fifth Wall Acquisition A hat am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Fifth Wall Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent auf 36,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,320 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Fifth Wall Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0,170 USD vermeldet.

Mit einem Umsatz von 152,33 Millionen USD, gegenüber 174,88 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 12,89 Prozent präsentiert.

