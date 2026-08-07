Fifth Wall Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fifth Wall Acquisition A hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent auf 39,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at