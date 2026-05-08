Fifth Wall Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fifth Wall Acquisition A hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,210 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fifth Wall Acquisition A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 38,7 Millionen USD im Vergleich zu 41,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at