Fifth Wall Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fifth Wall Acquisition A hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Fifth Wall Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Fifth Wall Acquisition A 36,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 40,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at