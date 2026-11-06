Fifth Wall Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fifth Wall Acquisition A lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Fifth Wall Acquisition A im vergangenen Quartal 41,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fifth Wall Acquisition A 36,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at