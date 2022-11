Fifth Wall Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fifth Wall Acquisition A hat am 11.11.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,130 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fifth Wall Acquisition A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 35,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at